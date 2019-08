Die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) weist in allen relevanten Zeitebenen einen intakten Abwärtstrend auf. Die jüngste Erholungsrally vom am 3. Juni markierten Rekordtief bei 5,80 EUR war im Juli knapp unterhalb der fallenden 200-Tage-Linie gescheitert. Ausgehend vom Rallyhoch bei 7,59 EUR, übernahmen die Bären wieder das Ruder und drückten die Notierung am Freitag schließlich unter das Juni-Tief auf ein geringfügig niedrigeres Tief bei 5,78 EUR. Dieser Ausbruch erwies sich jedoch als Bärenfalle und es startete eine deutliche Kurserholung, die zur Ausbildung einer Bullish-Engulfing-Kerze im Tageschart führte. Dieses bei hohem Handelsvolumen zustande gekommene Umkehrmuster ermöglicht eine weitergehende Erholungsbewegung im kurzfristigen Zeitfenster, solange das Tief bei 5,78 EUR nicht per Tagesschluss unterschritten wird. Mögliche nächste Erholungsziele lauten 6,39 EUR, 6,45 EUR und vor allem die Zone 6,54-6,78 EUR. Darüber wäre ein Vorstoß in Richtung der mittel- bis längerfristig kritischen Widerstandszone bei aktuell 7,14-7,49 EUR vorstellbar. Erst oberhalb der Marke von 7,49 EUR entstünde schließlich eine preisliche Bestätigung für eine bedeutende Bodenbildung mit nächsten Zielen bei 7,96 EUR und 8,32 EUR. Ein Tagesschluss unter 5,78 EUR negiert das Erholungsszenario hingegen mit unmittelbaren Abwärtsrisiken in Richtung 5,54 EUR und 5,11-5,34 EUR.