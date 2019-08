Die Aktie des US-Technologiekonzerns Nvidia (WKN: 918422) hatte ausgehend vom im Jahr 2013 markierten zyklischen Tief bei 11,15 USD eine rasante Rally bis auf ein im vergangenen Oktober verzeichnetes Rekordhoch bei 292,76 USD vollzogen. Dort startete ein dynamischer Abverkauf, in dessen Verlauf sich der Anteilsschein des Grafikkarten-Spezialisten mehr als halbierte. Am 26. Dezember ging er vom erreichten 19-Monats-Tief bei 124,46 USD in den Erholungsmodus über. Einem im April gesehenen Rallyhoch bei 193,47 USD folgten eine deutliche Abwärtskorrektur bis auf 132,60 USD sowie eine erneute Erholungsbewegung. Ein erster Versuch, die 200-Tage-Linie nachhaltig zu überwinden, schlug dabei fehl und die Aktie rutschte bis auf 147,39 USD ab. In Reaktion auf positiv aufgenommene Geschäftszahlen zeigte das Papier am Freitag einen von hohem Handelsvolumen begleiteten Kurssprung. Im gestrigen Handel folgte ein weiterer Kurssprung, der die Notierung über die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 200, 50 und 20 Tage beförderte. Die Dynamik sowie das Volumenverhalten sprechen für eine Ausdehnung der Kursrally. Potenzielle nächste Hürden befinden sich bei 173,95-175,86 USD sowie 178,93 USD. Ein Tagesschluss über der letztgenannten Marke würde fortgesetzte Kursavancen in Richtung 188,75-201,61 USD nahelegen. Ein Wochenschluss über 201,61 USD würde schließlich ein erstes prozyklisches Signal in Richtung einer längerfristigen Bodenbildung generieren. Mit Blick auf die Unterseite würde ein Rutsch unter die aktuelle Supportzone bei 160,28-162,70 USD per Tagesschluss das kurzfristige Chartbild von bullish auf neutral drehen. Unmittelbar bearish würde es nun unterhalb der Unterstützungsregion 147,39-151,63 USD, dann mit möglichem Ziel bei 132,60 USD.