Die Baidu-Aktie (WKN: A0F5DE) hatte im Rahmen des langjährigen Bullenmarktes im Mai vergangenen Jahres ein Rekordhoch bei 284,22 USD markiert. Unterhalb dieses Kursniveaus formte sie eine langfristig relevante Umkehrformation in Gestalt eines Doppeltops. Diese wurde mit dem Rutsch unter den Durchbruchspunkt bei 207,74 USD im Oktober komplettiert. Seither weist der übergeordnete Trend abwärts. Nach dem Rutsch unter das markante Tief aus dem August 2015 bei 100,00 USD war der Anteilsschein zuletzt bis auf ein in der vergangenen Woche gesehenes 6-Jahres-Tief bei 93,39 USD abgesackt. Dort konnte er sich im Dunstkreis der Rückkehrlinie des längerfristigen Abwärtstrendkanals stabilisieren. In Reaktion auf positiv aufgenommene Geschäftszahlen startete zum Wochenauftakt schließlich eine dynamische Erholungsrally. Begleitet von hohem Handelsvolumen, formte der Wert in den vergangenen beiden Handelstagen bullishe Kurslücken und eroberte die Marke von 100,00 USD signifikant zurück. Kurzfristig würde nun eine Konsolidierung der Rally am erreichten Widerstandsbereich 110,90/111,45 USD nicht überraschen. Im Fokus als mögliche Auffangbereiche im Falle eines Rücksetzers stehen die Unterstützungen bei 104,38/105,30 USD und 100,00 USD. Unmittelbar bearish würde es erst wieder unterhalb der Supportzone bei 93,39-97,40 USD mit möglichen Zielen bei 88,08 USD und 82,98 USD. Ein Tagesschluss über 111,45 USD würde ein bullishes Anschlusssignal im kurzfristigen Zeitfenster generieren und eine unmittelbare Ausdehnung der Rally bis zunächst 121,80-126,91 USD nahelegen. Zur Aufhellung auch des übergeordneten Chartbildes bedürfte es einer nachhaltigen Überwindung der Hürde bei derzeit 150,00-155,45 USD.