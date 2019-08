Der marktbreite US-Aktienindex S&P 500 bewegt sich in einem intakten mittel- und langfristigen Aufwärtstrend. Im Rahmen der letzten Aufwärtswelle hatte er die bisherige Bestmarke aus dem Mai bei 2.954 Punkten überwinden können und war bis auf ein neues Rekordhoch bei 3.028 Punkten vorgestoßen. An der dort befindlichen wichtigen Ziel- und Widerstandsregion startete Ende Juli eine Abwärtskorrektur. Dabei rutschte der Index unter die vom Dezember-Tief ausgehende mittelfristige Aufwärtstrendlinie sowie unter die 50-Tage-Linie (schwarz). Zuletzt etablierte er eine Stauzone zwischen dem Korrekturtief bei 2.822 Punkten und dem Erholungshoch bei 2.943 Punkten. Nach dem am Donnerstag erfolgten Abprall an der oberen Begrenzung der Range orientiert sich die Notierung nun wieder in Richtung der unteren Begrenzung. Ein ernsthafter Test dieses Supports sowie der knapp darunter bei derzeit 2.803 Punkten verlaufenden 200-Tage-Linie (blau) muss heute fest eingeplant werden. Ein Tagesschluss darunter würde ein bearishes Anschlusssignal senden und eine Fortsetzung der Korrektur in Richtung 2.722/2.729 Punkte wahrscheinlich machen. Mit einer nachhaltigen Verletzung des letztgenannten Horizontalsupports würde schließlich der mittelfristige Aufwärtstrend gebrochen und es käme zu einer deutlicheren Eintrübung des technischen Bildes. Mit Blick auf die Oberseite ist zur Generierung eines Kaufsignals im kurzfristigen Zeitfenster ein Tagesschluss über 2.954 Punkten erforderlich. Im Erfolgsfall würde ein erneuter Vorstoß in die zentrale Widerstandsregion bei 3.015-3.040 Punkten möglich. Ein Wochenschluss über der letztgenannten Zone würde ein bullishes Anschlusssignal im mittelfristigen Zeitfenster generieren. Weitere Kursavancen in Richtung 3.093-3.103 Punkte und eventuell 3.168 Punkte wären dann vorstellbar.