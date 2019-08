Nächste Unterstützungen:

11.546-11.579

11.480

11.451/11.457

Nächste Widerstände:

11.836-11.866

11.994

12.079-12.143

Der DAX pendelte am Freitag zunächst nach einer freundlichen Eröffnung über mehrere Stunden seitwärts in einer engen Range. Im Verlauf des Nachmittags setzte schließlich eine dynamische Abwärtsbewegung ein. Der Index schloss auf einem Wochentief bei 11.612 Punkten.

Damit verletzte er die 200-Tage-Linie, nachdem er zuvor am Widerstand der fallenden 20-Tage-Linie gescheitert war. Im Fokus steht nun die Unterstützungszone 11.546-11.579 Punkte. Das Risiko, dass dieser Support heute nachhaltig – insbesondere per Tagesschluss – unterschritten wird, ist mit Blick auf die jüngste Abwärtsdynamik und den übergeordneten mehrwöchigen Abwärtstrend recht hoch. Darunter entstünde ein bearishes kurzfristiges Anschlusssignal mit potenziellen nächsten Zielen bei 11.480 Punkten, 11.451/11.457 Punkten und 11.266 Punkten. Die signifikante Verletzung des Tiefs bei 11.266 Punkten würde schließlich das mittelfristige Chartbild weiter eintrüben. Auf der Oberseite bleibt die Hürde bei 11.836-11.866 Punkten kritisch. Darüber entstünde ein bullishes Kurzfristsignal. Die bei 11.266 Punkten gestartete Erholungsrally könnte sich dann zunächst in Richtung 11.994 Punkte und 12.079-12.143 Punkte fortsetzen. Erst oberhalb der letztgenannten Zone würde sich auch das mittelfristige technische Bild leicht aufhellen.