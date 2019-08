Die BMW-Aktie (WKN: 519000) weist ausgehend vom im Jahr 2015 markierten Allzeithoch bei 123,75 EUR einen intakten Abwärtstrend auf. Zuletzt war das Papier des Münchener Autobauers nachhaltig unter das aus dem Juli 2016 stammende Tief bei 63,38 EUR bis auf ein 7-Jahres-Tief bei 58,04 EUR abgerutscht. Dort versucht es sich derzeit im Dunstkreis des Unterstützungsbündels zweier Rückkehrlinien von längerfristigen Abwärtstrendkanälen zu stabilisieren. In der vergangenen Woche scheiterte ein erster Erholungsansatz am Widerstand des Juni-Tiefs. Gelänge ein signifikanter Tagesschluss oberhalb der Hürde bei 60,99/61,21 EUR, entstünde ein Indiz für eine ausgeprägtere Erholungsbewegung in Richtung 62,82-64,30 EUR. Darüber wäre eine Rally bis in die Region 69,00-70,56 EUR vorstellbar. Solange die letztgenannte Zone nicht überwunden wird, bleibt der übergeordnete Abwärtstrend in seinem Bestand ungefährdet. Mit Blick auf die Unterseite würde ein nachhaltiger Rutsch unter die Supportzone 57,00-58,04 EUR für eine unmittelbare Fortsetzung des Abverkaufs sprechen. Aus dem ganz langfristigen Chartbild ergeben sich für diesen Fall potenzielle nächste bedeutende Unterstützungen bei 53,16 EUR, 48,52 EUR und 43,49 EUR.