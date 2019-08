Am deutschen Aktienmarkt überwogen nach anfänglicher Schwäche am Ende die positiven Vorzeichen. Als Kursstütze wirkten Nachrichten von weiter bestehender Verhandlungsbereitschaft der Parteien im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Ein enttäuschend schwacher ifo-Geschäftsklimaindex wirkte sich nicht auf das Kursgeschehen aus. Der DAX schloss bei dünnen Umsätzen 0,40 Prozent fester bei 11.658 Punkten. MDAX und TecDAX endeten hingegen mit leichten Abschlägen von 0,16 und 0,01 Prozent. In den drei Indizes gab es 58 Gewinner und 43 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen dominierte mit 73 Prozent. Im DAX wechselten 54,8 Millionen Aktien (Vortag: 90,3) im Wert von 2,09 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,20) den Besitzer. Mit Blick auf die Sektorenperformance zeigten sich Automobilwerte (+1,16%) besonders fest. Hier beflügelte die Spekulation auf ein baldiges Handelsabkommen zwischen den USA und der EU. Ebenfalls fest im Markt lagen Technologiewerte (+0,69%) und Versicherungen (+0,65%). Deutlich unter Druck standen hingegen Immobilienwerte (-0,72%) nach der geplanten Mietendeckelung in Berlin. Die Aktie der Lufthansa belegte mit einem Kurssprung um 2,67 Prozent die DAX-Spitze. Daimler und BMW verbesserten sich dahinter um 1,49 beziehungsweise 1,48 Prozent. Vonovia büßte als Schlusslicht 0,62 Prozent ein. Wirecard und Deutsche Bank verloren 0,41 respektive 0,40 Prozent.

An der Wall Street gewann der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 1,05 Prozent auf 25.899 Punkte hinzu. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte 1,47 Prozent fester bei 7.575 Zählern. 65 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 71 Prozent. Es gab 61 neue 52-Wochen-Hochs und 133 neue Tiefs. Alle Sektoren verbuchten Aufschläge. Am deutlichsten fielen diese bei Kommunikationsdienstleistern und Technologiewerten aus.

Am Devisenmarkt kletterte der Dollar-Index um 0,84 Prozent auf 98,08 Punkte. EUR/USD gab um 0,37 Prozent auf 1,1096 USD nach. Stark gesucht waren Austral-Dollar und Kanada-Dollar. Auffällige Schwäche zeigten der Yen sowie das Pfund Sterling.

Der S&P GSCI Rohstoffindex gab um 0,21 Prozent auf 392,51 Punkte nach. Brent-Öl verbilligte sich um 0,84 Prozent auf 58,84 USD. Der Preis für US-Erdgas sprang um 3,48 Prozent auf 2,23 USD. Comex-Kupfer notierte 0,26 Prozent fester bei 2,54 USD. Gold handelte nahezu unverändert bei 1.539 USD (1.378 EUR). Silber, Platin und Palladium gewannen zwischen 0,48 und 1,33 Prozent hinzu.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite um vier Basispunkte auf minus 0,66 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen legte um zwei Basispunkte auf minus 0,66 Prozent zu. Der Euro-Bund-Future endete 0,21 Prozent schwächer bei 178,43 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes stieg um zwei Basispunkte auf 1,54 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front freundlich. Stützend wirkten besser als erwartete Konjunkturdaten aus China sowie die Hoffnung auf eine Rückkehr der Parteien im Handelsstreit an den Verhandlungstisch. Der MSCI Asia Pacific Index kletterte um rund 0,6 Prozent.

Heute stehen die Daten zum deutschen BIP im zweiten Quartal sowie der Index des US-Verbrauchervertrauens für den August im Fokus.