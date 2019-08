Nächste Unterstützungen:

11.607

11.546-11.579

11.480

Nächste Widerstände:

11.697

11.752

11.836-11.866

Der DAX setzte im gestrigen Handel in der ersten Stunde seinen am Donnerstag gestarteten Abwärtstrend fort und markierte ein 6-Tages-Tief bei 11.552 Punkten. Ausgehend von der dort befindlichen Unterstützungszone, konnte er sich anschließend erholen bis auf ein noch am Vormittag verzeichnetes Tageshoch bei 11.697 Punkten. Den Rest des Tages handelte der Index impulslos seitwärts. Er schloss bei 11.658 Punkten und damit an der 200-Tage-Linie sowie der 100-Stunden-Linie.

Die Bullen konnten die gestrige Bärenattacke auf den kurzfristig kritischen Support bei 11.546-11.579 Punkten erfolgreich abwehren. Ein Befreiungsschlag ist hiermit jedoch noch nicht verbunden. Hierzu bedürfte es nach wie vor eines nachhaltigen Anstieges über die Widerstandszone bei 11.836-11.866 Punkten. Darüber entstünde ein bullishes Kurzfristsignal. Die bei 11.266 Punkten gestartete Erholungsrally könnte sich dann zunächst in Richtung 11.994 Punkte und 12.079-12.143 Punkte fortsetzen. Erst oberhalb der letztgenannten Zone würde sich auch das mittelfristige technische Bild leicht aufhellen. Mit Blick auf den heutigen Handel würde ein Break über den aktuellen Widerstand bei 11.697 Punkten einen Vorstoß in Richtung 11.752 Punkte oder 11.800/11.829 Punkte ermöglichen. Ein Rutsch unter 11.546 Punkte würde hingegen ein bearishes kurzfristiges Anschlusssignal mit potenziellen nächsten Zielen bei 11.480 Punkten, 11.451/11.457 Punkten und 11.266 Punkten generieren. Die nachhaltige Verletzung des Tiefs bei 11.266 Punkten würde schließlich auch das mittelfristige Chartbild weiter eintrüben.