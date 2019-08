Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag in einem nachrichtenarmen Umfeld von seiner freundlichen Seite. Der DAX schloss 0,61 Prozent fester bei 11.730 Punkten. MDAX und TecDAX konnten Zugewinne von 0,72 und 0,94 Prozent verbuchen. In den drei Indizes gab es 80 Gewinner und 21 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 83 Prozent. Im DAX wechselten 82,4 Millionen Aktien (Vortag: 54,8) im Wert von 2,96 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,16) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Versorger, Konsum und Software. Abgaben verzeichneten hingegen Technologiewerte, Versicherungen und Rohstoffwerte. Die Aktie der Lufthansa profitierte an der DAX-Spitze von einer Kaufempfehlung und stieg um 2,97 Prozent auf ein 2-Wochen-Hoch. Henkel und RWE rückten um 2,42 und 2,25 Prozent vor. Deutsche Börse verlor als schwächster Wert im Leitindex 1,75 Prozent. Das Papier litt unter einer Hausdurchsuchung wegen Cum-Ex-Ermittlungen. Infineon und Munich Re büßten 0,61 und 0,41 Prozent ein.

An der Wall Street endete der Dow Jones Industrial 0,46 Prozent tiefer bei 25.778 Punkten. Der Nasdaq 100 notierte 0,11 Prozent schwächer bei 7.566 Zählern. 64 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen lag bei 68 Prozent. 130 neuen 52-Wochen-Hochs standen 209 Tiefs gegenüber. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Kommunikationsdienstleister und Versorger gesucht. Am deutlichsten fiel das Minus bei Energiewerten und Finanztiteln aus.

Am Devisenmarkt notierte der Dollar-Index gegen Ende des New Yorker Handels praktisch unverändert gegenüber dem Vortag bei 98,04 Punkten. EUR/USD gab um 0,11 Prozent auf 1,1087 USD nach. Kräftige Zugewinne verbuchten das Pfund Sterling sowie der Yen. Unter Druck standen hingegen die Rohstoffwährungen Austral-Dollar und Kanada-Dollar.

Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise schloss 0,90 Prozent höher bei 396,03 Punkten. Brent-Öl verteuerte sich um 1,36 Prozent auf 59,50 USD. Der Preis für US-Erdgas sackte um 1,88 Prozent auf 2,19 USD ab. Comex-Kupfer notierte 0,20 Prozent fester bei 2,56 USD. Gold legte um 0,98 Prozent auf 1.552 USD zu. Silber haussierte um 2,86 Prozent auf ein 2-Jahres-Hoch bei 18,15 USD.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite um einen Basispunkt auf minus 0,67 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel um vier Basispunkte auf minus 0,70 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,36 Prozent fester bei 179,07 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes gab um fünf Basispunkte auf 1,49 Prozent nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei nur geringen Ausschlägen uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index notierte 0,17 Prozent fester bei 151,28 Punkten.

Heute stehen keine marktbewegenden Konjunkturdaten auf der Agenda. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Encavis, Aroundtown, Edag Engineering und RTL.