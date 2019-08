Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich zur Wochenmitte abwärts, konnte sich jedoch im Handelsverlauf dank einer freundlichen Wall Street deutlich von den Tiefs absetzen. Belastend wirkten die Unsicherheit über einen möglichen harten Brexit, die politische Entwicklung in Italien und anhaltende Rezessionssorgen. Der DAX schloss 0,24 Prozent tiefer bei 11.701 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 0,30 und 0,65 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 38 Gewinner und 59 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog jedoch mit 53 Prozent leicht. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 60,0 Millionen Aktien (Vortag: 82,4) im Wert von 2,31 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,03). Stärkste Sektoren waren Rohstoffe, Konsum und Banken. Am deutlichsten verloren Technologiewerte, Softwaretitel und Versicherungen. An der DAX-Spitze stieg die Henkel-Aktie nachrichtenlos um 0,74 Prozent. Beiersdorf-Papiere kletterten gestützt von einem positiven Analystenkommentar um 0,53 Prozent auf ein neues Allzeithoch. Infineon hielt die rote Laterne mit einem Minus von 1,60 Prozent.

An der Wall Street gewann der Dow Jones Industrial bis zur Schlussglocke 1,00 Prozent auf 26.036 Punkte hinzu. Der von Technologietiteln geprägte Nasdaq 100 rückte um 0,28 Prozent vor auf 7.588 Zähler. 69 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Aufwärtsvolumen betrug 81 Prozent. 115 neuen 52-Wochen-Hochs standen 163 neue Tiefs gegenüber. Mit Blick auf die Sektorenperformance mussten lediglich Versorger ein Minus hinnehmen. Die deutlichsten Zugewinne sahen Energiewerte und Hersteller zyklischer Konsumgüter.

Am Devisenmarkt wertete der US-Dollar gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,22 Prozent höher bei 98,24 Punkten. EUR/USD fiel um 0,12 Prozent auf 1,1075 USD. Deutlich unter Druck stand das Pfund Sterling. Es litt darunter, dass der britische Premierminister Boris Johnson eine vorübergehende Schließung des Parlaments bis zum 14. Oktober beantragt hatte. Hierdurch dürfte es für das Parlament schwieriger werden, den drohenden harten Brexit zu verhindern.

Der S&P GSCI Rohstoffindex stieg um 1,10 Prozent auf 400,37 Punkte. Die Ölpreise legten nach einem stärker als erwarteten Rückgang der US-Lagerbestände deutlich zu. Brent-Öl verteuerte sich um 1,55 Prozent auf 60,43 USD. Die US-Sorte WTI haussierte um 1,71 Prozent auf 55,87 USD. Der Preis für US-Erdgas zog um 1,92 Prozent auf 2,23 USD an. Comex-Kupfer handelte 0,61 Prozent fester bei 2,57 USD. Gold notierte 0,15 Prozent tiefer bei 1.549 USD (1.390 EUR). Silber und Platin verzeichneten hingegen Zugewinne von 1,00 und 3,97 Prozent.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite um drei Basispunkte auf minus 0,70 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel um einen Basispunkt auf minus 0,71 Prozent und testet damit das vor zwei Wochen verzeichnete Allzeittief. Der Euro-Bund-Future schloss 0,03 Prozent höher bei 179,12 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes verharrte bei 1,47 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten heute früh auf breiter Front schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index gab um 0,36 Prozent auf 150,56 Punkte nach.

Heute stehen von der Makroseite die Daten zum Bruttoinlandsprodukt in den USA im Fokus. Geschäftszahlen gibt es unter anderem von Fielmann. Bei Gesco und Tele Columbus finden die Hauptversammlungen statt.