Nächste Unterstützungen:

11.546-11.579

11.480

11.451/11.457

Nächste Widerstände:

11.764/11.779

11.836-11.866

11.994

Der DAX orientierte sich gestern zunächst über mehrere Stunden südwärts und rutschte dabei in die kurzfristig kritische Unterstützungszone bei 11.546-11.579 Punkten. Ausgehend vom Tagestief bei 11.574 Punkten, kam Kaufinteresse in den Markt und der Index konnte sich bis auf in der Spitze 11.708 Punkte erholen.

Das kurzfristige technische Bild bleibt auch nach dem gestrigen Kursgeschehen neutral zu werten. Es bedarf eines nachhaltigen Ausbruches aus der mittlerweile acht Handelstage andauernden volatilen Seitwärtsbewegung, um daran etwas zu ändern. Nächste Widerstände befinden sich heute bei 11.764/11.779 Punkten und 11.836-11.866 Punkten. Ein signifikanter Anstieg über 11.866 Punkte wäre bullish mit potenziellen Zielen bei 11.994 Punkten und 12.079-12.143 Punkten. Darüber (Tagesschlusskursbasis) würde sich auch das mittelfristige Chartbild beginnen leicht aufzuhellen. Unterstützt ist der Index bei 11.546-11.579 Punkten. Die Verletzung dieser Zone würde ein bearishes Kurzfristsignal mit potenziellen nächsten Zielen bei 11.480 Punkten, 11.451/11.457 Punkten und 11.266 Punkten generieren.