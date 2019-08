Die Aktie von Wacker Chemie (WKN: WCH888) hatte im Januar 2018 nach dem Erreichen eines Mehrjahreshochs bei 176,80 EUR einen im Frühjahr 2016 bei 58,20 EUR begonnenen zyklischen Bullenmarkt beendet. Der seither etablierte Abwärtstrend löschte nahezu die kompletten Gewinne der vorausgegangenen Rally wieder aus. Oberhalb des am 9. Juli dieses Jahres verzeichneten 3-Jahres-Tiefs bei 61,56 EUR versucht sich das Papier derzeit zu stabilisieren. Innerhalb der dabei ausgebildeten Dreiecksstruktur bildete der Wert im gestrigen Handel auf Basis des Tagescharts eine Bullish-Engulfing-Kerze aus und überwand die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 20 und 50 Tage. Damit sich das mittelfristige Chartbild im Sinne einer mittelfristigen Bodenbildung aufhellt, bedarf es nun einer nachhaltigen Überwindung des aktuellen Widerstandsbereichs bei 70,59-71,14 EUR per Tagesschluss. Im Erfolgsfall winken mögliche Kursgewinne in Richtung 77,42 EUR. Darüber wäre auf Sicht mehrerer Wochen bis Monate ein Vorstoß an die Widerstandszone 86,74/88,66 EUR vorstellbar. Bearishe Signale entstünden hingegen mit der Verletzung der Supports bei 64,70 EUR sowie 61,56-62,65 EUR. Unterhalb der letztgenannten Zone wäre eine unmittelbare Fortsetzung des dominanten Abwärtstrends in Richtung des zyklischen Tiefs bei 58,20 EUR einzuplanen.