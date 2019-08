Der deutsche Aktienmarkt profitierte am Donnerstag von versöhnlichen Tönen im US-chinesischen Handelsstreit sowie von einer Entspannung der politischen Lage in Italien. Der DAX endete 1,17 Prozent fester bei 11.839 Punkten. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 1,13 und 1,22 Prozent. Die Marktbreite gestaltete sich sehr positiv. In den drei genannten Indizes gab es 86 Gewinner und lediglich 14 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 93 Prozent. Im DAX wechselten 73,0 Millionen Aktien (Vortag: 60,0) im Wert von 2,74 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 2,88) den Besitzer. Mit Blick auf die Sektorenperformance verzeichnete nur der Index für die Immobilienwerte (-0,62%) ein Minus. Am stärksten gesucht waren Rohstoffwerte (+2,77%), Technologietitel (+2,72%) und Industriewerte (+1,98%). Thyssenkrupp haussierte als stärkster DAX-Wert um 3,38 Prozent. Covestro und Infineon sprangen dahinter um 3,28 und 2,92 Prozent. Einziger Titel im Minus war Vonovia mit einem Abschlag von 1,78 Prozent.

An der Wall Street kletterte der Dow Jones Industrial um 1,25 Prozent auf 26.362 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,50 Prozent auf 7.702 Zähler nach oben. 75 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Aufwärtsvolumen lag bei 82 Prozent. 154 neuen 52-Wochen-Hochs standen 46 neue Tiefs gegenüber. Alle Sektorenindizes verzeichneten Aufschläge. Am kräftigsten nach oben ging es mit Technologietiteln und Industriewerten.

Am Devisenmarkt wertete der US-Dollar gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen auf. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,28 Prozent fester bei 98,45 Punkten. EUR/USD gab um 0,18 Prozent auf 1,1057 USD nach und befindet sich damit wieder in Rufweite zum Anfang des Monats verzeichneten 2-Jahres-Tief (1,1027 USD). Bei den anderen wichtigen Währungen fielen der Kanada-Dollar und der Austral-Dollar durch Stärke auf, während der Franken sowie der Yen deutlich schwächer tendierten.

Der S&P GSCI Rohstoffindex gewann 0,81 Prozent auf 403,60 Punkte hinzu. Brent-Öl verteuerte sich um 0,93 Prozent auf 60,49 USD. Die US-Sorte WTI haussierte um 1,67 Prozent auf 56,71 USD. Als Kurstreiber wirkte der Hurrikan Dorian, der am Wochenende den Golf von Mexiko erreichen könnte. Der Preis für US-Erdgas sprang nach den Lagerbestandsdaten um 3,33 Prozent auf 2,30 USD. Comex-Kupfer notierte 0,51 Prozent fester bei 2,58 USD. Gold gab um 0,79 Prozent auf 1.537 USD (1.382 EUR) nach. Silber fiel um 0,72 Prozent auf 18,32 USD. Platin und Palladium konnten hingegen um 1,22 und 0,57 Prozent zulegen.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite um einen Basispunkt auf minus 0,69 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen kletterte ebenfalls um einen Basispunkt auf minus 0,70 Prozent. Der Euro-Bund-Future endete 0,08 Prozent tiefer bei 178,98 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes zog um drei Basispunkte auf 1,50 Prozent an.

Die asiatischen Aktienmärkte orientierten sich heute früh auf breiter Front nordwärts. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 1,12 Prozent auf 152,74 Punkte.

Heute stehen von der Makroseite die Verbraucherpreise in der Eurozone sowie die Daten zu den persönlichen Ausgaben und Einkommen in den USA im Fokus. Geschäftszahlen gibt es unter anderem von Isra Vision und Brain Biotechnology Research and Information Network.