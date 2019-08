Nächste Unterstützungen:

11.744-11.759

11.679

11.546-11.579

Nächste Widerstände:

11.839-11.866

11.994

12.062-12.139

Der DAX konnte gestern seine Erholungsbewegung innerhalb der etablierten mehrtägigen Stauzone fortsetzen und erreichte dabei am Nachmittag mit dem Tageshoch bei 11.854 Punkten die kurzfristig kritische Widerstandszone bei 11.836-11.866 Punkten. Darunter ging der Index in den Konsolidierungsmodus über.

Solange heute die Unterstützungszone bei 11.744-11.759 Punkten nicht per Stundenschluss unterboten wird, stehen die Chancen für einen ernsthaften Ausbruchsversuch auf der Oberseite gut. Ein nachhaltiger Ausbruch über 11.866 Punkte per Stundenschluss würde auf Basis des Stundencharts eine Bodenbildung oberhalb des Tiefs bei 11.266 Punkten komplettieren. Aus der inversen Kopf-Schulter-Formation ließen sich im Erfolgsfall potenzielle Kursziele bei 12.062-12.139 Punkten und 12.430 Punkten ableiten. Zwischengeschaltet lässt sich eine relevante Hürde bei 11.994 Punkten ausmachen. Unter 11.744 Punkten müsste hingegen zunächst eine Fortsetzung der mehrtägigen Schiebezone unterstellt werden. Unmittelbar bearish würde es weiterhin unter der kritischen Unterstützungszone bei 11.546-11.579 Punkten. Mögliche nächste Ziele auf der Unterseite lauten in diesem Fall 11.480 Punkte, 11.451/11.457 Punkte und 11.266 Punkte.