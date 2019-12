Die RWE-Aktie (WKN: 703712) hatte im Januar 2008 ein Rekordhoch bei 102,54 EUR verzeichnet. Der anschließend einsetzende zyklische Bärenmarkt ließ die Notierung des Versorgers bis auf ein im September 2015 markiertes Allzeittief bei 9,13 EUR einbrechen. Darüber konnte sich der Wert stabilisieren und einen weiterhin intakten langfristigen Erholungstrend etablieren. Nach dem Erreichen eines 5-Jahres-Hochs bei 28,81 EUR Ende September ging das Papier in den Korrekturmodus über. Die jüngste Kurserholung vom Verlaufstief bei 25,26 EUR führte die Aktie in der vergangenen Woche bis an das Widerstandscluster heran, welches sich aus der korrektiven Abwärtstrendlinie und der 50-Tage-Linie bei aktuell 27,24/27,26 EUR ergibt. Die kurzfristige Ausgangslage ist neutral zu werten. Ein signifikanter Tagesschluss über dem aktuellen Widerstand würde einen ersten Hinweis für das Ende der Abwärtskorrektur liefern. Potenzielle nächste Ziele lauten dann 28,15 EUR und 28,81/28,99 EUR. Darüber würde der längerfristige Aufwärtstrend bestätigt und es würde die Zone 29,78-30,17 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Rutscht die Aktie hingegen in den kommenden Tagen per Tagesschluss unter den kurzfristig relevanten Support bei 26,53/26,73 EUR, würde zunächst eine Fortsetzung des mittelfristigen Abwärtstrends mit nächsten möglichen Zielen bei 26,04 EUR und 25,04-25,26 EUR wahrscheinlich. Eine Ausdehnung in Richtung 24,54 EUR müsste in diesem Fall eingeplant werden. Erst darunter käme es zu einer Eintrübung auch des längerfristigen Chartbildes.