Der DAX rutschte am Freitag zur Eröffnung unter den kurzfristig relevanten Support bei 13.194 Punkten, bildete jedoch bereits am nächsten Ziel- und Unterstützungsbereich der 200-Stunden-Linie (13.165) das Tagestief aus und startete noch in der ersten Handelsstunde eine dynamische Erholungsrally bis auf ein am Nachmittag verzeichnetes Tageshoch bei 13.290 Punkten. Dort setzten Gewinnmitnahmen ein. Mit dem Tagesschluss bei 13.236 Punkten endete der Index innerhalb der Handelsspanne der vorausgegangenen vier Handelstage und oberhalb der 20-Tage-Linie.