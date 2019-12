Der S&P500 bewegt sich in einem intakten Aufwärtstrend. Mit dem in der vergangenen Woche markierten Rekordhoch bei 3.154 Punkten hatte der marktbreite US-Index das untere Band einer wichtigen Ziel- und Widerstandszone abgearbeitet. Im gestrigen Handel kam schließlich deutlicher Verkaufsdruck auf und der Index formte eine lange bearishe Tageskerze. Der MACD-Indikator generierte dabei aus einer negativen Divergenz heraus ein Verkaufssignal. Auch die Sentimentdaten sowie die Saisonalität sprechen auf kurzfristige Sicht für eine Ausdehnung der laufenden Abwärtskorrektur. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 3.107 Punkten und 3.091 Punkten. Darunter würde der Aufwärtstrend vom Anfang Oktober markierten Zwischentief gebrochen. Potenzielle Korrekturziele lauten dann 3.084 Punkte, 3.064 Punkte und eventuell 3.022-3.040 Punkte. Erst unterhalb der letztgenannten Zone würde sich das mittelfristig bullishe Chartbild beginnen einzutrüben. Mit Blick auf die Oberseite bedarf es eines nachhaltigen Anstiegs über 3.154-3.168 Punkte per Tagesschluss, um ein Signal für eine unmittelbare Fortsetzung der übergeordneten Rally zu erhalten.