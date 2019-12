Die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) befindet sich ausgehend vom im Jahr 2007 bei 105,77 EUR markierten Rekordhoch in einem langfristigen Bärenmarkt. Mitte August dieses Jahres erreichte das Papier ein Rekordtief bei 5,78 EUR. Der anschließende Versuch einer mittelfristigen Bodenbildung in Gestalt eines Doppelbodens mit dem Ausbruch über das Reaktionshoch bei 7,49 EUR schlug fehl und entpuppte sich mangels Nachhaltigkeit als Bullenfalle. Seither dominieren wieder die Bären das Kursgeschehen. Der Wert befindet sich nun wieder unterhalb aller relevanten gleitenden Durchschnittslinien und verletzte im gestrigen Handel den Horizontalsupport bei 6,43/6,44 EUR. Potenzielle nächste Kursziele lauten 6,21/6,17 EUR und 5,78/5,80 EUR. Eine unmittelbare Ausdehnung in Richtung 5,63 EUR würde nicht überraschen. Eine nachhaltige Verletzung der letztgenannten Marke würde schließlich die Fortsetzung des langfristigen Abwärtstrends signalisieren. Mit Blick auf die Oberseite bedarf es der Überwindung der nächsten beiden Hürden bei aktuell 6,67-6,82 EUR und 6,96 EUR, um das technische Bild aufzuhellen. Bullishe Signale entstünden erst mit einem Break über 7,14 EUR und 7,75 EUR.