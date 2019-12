Der deutsche Aktienmarkt zeigte am Dienstag einen Stabilisierungsansatz nach dem Ausverkauf des Vortages. Belastend wirkten jedoch neue Kommentare des US-Präsidenten Donald Trump. Dieser erklärte, dass es sinnvoll sein könnte, mit dem Abschluss eines Handelsdeals zwischen den USA und China bis nach den Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr zu warten. Der DAX schloss 0,18 Prozent fester bei 12.989 Punkten. Der TecDAX erholte sich um 0,43 Prozent auf 3.005 Punkte. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es hingegen um 0,49 Prozent abwärts auf 26.897 Zähler. In den drei Indizes gab es 48 Gewinner und 51 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 67 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 87,0 Millionen Aktien (Vortag: 105,7) im Wert von 3,66 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,23). Stärkste Sektoren waren Software, Immobilien und Konsum. Am schwächsten tendierten Banken, Rohstoffwerte und Industrietitel. MTU haussierte an der DAX-Spitze um 3,59 Prozent. Hier beflügelten positive Analystenkommentare im Nachgang zum jüngsten Kapitalmarkttag. Wirecard und Fresenius zogen dahinter ohne Nachrichten um 1,85 und 1,39 Prozent an. Das Schlusslicht im Leitindex bildete Deutsche Bank mit einem Abschlag von 2,08 Prozent. Lufthansa und E.ON büßten 1,70 und 1,41 Prozent ein.

An der Wall Street endete der Dow Jones Industrial 1,00 Prozent tiefer bei 27.503 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,65 Prozent auf 8.255 Zähler. 59 Prozent der Werte an der NYSE mussten Kursverluste hinnehmen. Das Abwärtsvolumen betrug 64 Prozent. 29 neuen 52-Wochen-Hochs standen 67 Tiefs gegenüber. Alle Sektoren bis auf die als defensiv geltenden Immobilienwerte und Versorger standen unter Druck. Am schwächsten präsentierten sich Energiewerte und Finanztitel.

Am Devisenmarkt wertete der US-Dollar gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,14 Prozent tiefer bei 97,74 Punkten. EUR/USD handelte nahezu unverändert bei 1,1079 USD.

Der S&P GSCI Rohstoffindex notierte praktisch unverändert bei 410,74 Punkten. Brent-Öl verteuerte sich um 0,20 Prozent auf 61,04 USD. Der Preis für US-Erdgas sprang um 4,72 Prozent auf 2,44 USD. Comex-Kupfer verbilligte sich um 0,92 Prozent auf ein 2-Monats-Tief bei 2,63 USD. Gold stieg als sicherer Hafen um 0,95 Prozent auf ein 4-Wochen-Hoch bei 1.483 USD (1.333 EUR). Silber, Platin und Palladium konnten zwischen 0,24 und 1,67 Prozent zulegen.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei minus 0,30 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen gab um sieben Basispunkte auf minus 0,35 Prozent nach. Der Euro-Bund-Future legte um 0,61 Prozent auf 171,08 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes brach um elf Basispunkte auf 1,72 Prozent ein.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index gab um 0,64 Prozent auf 163,25 Punkte nach.

Heute stehen von der Makroseite die Servicesektor-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und die USA im Fokus. Unternehmensseitig präsentiert Siemens seinen Geschäftsbericht 2019.