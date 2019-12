Die Siemens-Aktie (WKN: 723610) hatte im Jahr 2017 nach mehrjähriger Hausse ein Allzeithoch bei 133,50 EUR markiert. Seither befand sich der Wert in einem übergeordneten Abwärtstrend. Der Kursverfall endete im August dieses Jahres mit einem 3-Jahres-Tief bei 84,42 EUR. Am dort befindlichen Fibonacci-Zielbereich übernahmen die Bullen das Ruder. Nach einer ersten Erholungswelle an die 200-Tage-Linie und mehrwöchiger Konsolidierung startete im Oktober der zweite dynamische Rallyschub. Dabei konnte nicht nur die 200-Tage-Linie, sondern auch die langfristige Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch nachhaltig überwunden werden. Mit dem am Montag verzeichneten Jahreshoch bei 119,62 EUR schloss der Wert die Kurslücke vom 2. August 2018. Dort setzten deutliche Gewinnmitnahmen ein, die ihn noch am selben Tag auf einem Mehrtagestief schließen ließen. Dieses Key-Reversal-Muster erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine ausgeprägte Verschnaufpause an der erreichten Hürde. Ein Rutsch unter das Zwischentief bei 115,86 EUR würde den Übergang von der laufenden Konsolidierung auf hohem Niveau in eine Abwärtskorrektur mit möglichen Zielen bei 113,16 EUR und 109,20-110,40 EUR signalisieren. Die letztgenannte Zone ist das Supportcluster, welches sich aus der bullishen Kurslücke vom 7. November sowie der überwundenen Abwärtstrendlinie ergibt. Rücksetzer, die die Notierung nicht signifikant unterhalb der genannten Zone schließen lassen, gefährden den mittelfristigen Aufwärtstrend nicht. Ein Tagesschluss über 119,66 EUR würde hingegen eine unmittelbare weitere Ausdehnung der Rally in Richtung 121,10-121,70 EUR ermöglichen, bevor sich angesichts der extrem überkauften Lage erneut das Thema Konsolidierung beziehungsweise Korrektur aufdrängen würde.