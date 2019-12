Nächste Unterstützungen:

13.017

12.927

12.897

Nächste Widerstände:

13.095

13.165-13.197

13.338/13.374

Das kurzfristige technische Bild bleibt bearish zu werten, solange die Widerstandszone bei 13.165-13.197 Punkten nicht per Stundenschluss überboten wird. Darüber entstünde hingegen weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung zunächst 13.338/13.374 Punkte, wo sich das obere Band der Handelsspanne der vergangenen wenigen Wochen befindet. Ein Anstieg über 13.374 Punkte per Tagesschluss ist erforderlich, um ein Anschlusskaufsignal im Rahmen des intakten mittelfristigen Aufwärtstrends mit nächsten Zielen bei 13.443 Punkten und 13.597 Punkten (Rekordhoch) zu erhalten. Nächster Support lässt sich heute bei 13.017 Punkten ausmachen. Darunter würde das Korrekturtief bei 12.927 Punkten wieder ins Visier rücken. Potenzielle nächste Ziele und Unterstützungen darunter liegen bei 12.897 Punkten und 12.863 Punkten. Das mögliche Primärziel der laufenden Korrektur vom Jahreshoch lautet 12.795-12.819 Punkte.