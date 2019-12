Der Silberpreis hatte im Dezember vergangenen Jahres einen Doppelboden oberhalb des erreichten 2-Jahres-Tiefs bei 13,90 USD komplettiert. Im Rahmen der zweiten dynamischen Impulswelle vom im Mai verzeichneten Korrekturtief bei 14,30 USD konnte die Notierung auf nachhaltige Weise wichtige langfristige Widerstände wie die primäre Abwärtstrendlinie sowie die 200-Tage-Linie aus dem Weg räumen. Nach der Markierung eines 3-Jahres-Hochs bei 19,65 USD im September ging das Edelmetall in den Korrekturmodus über. Dieser mittelfristige Abwärtstrend ist weiterhin intakt. Am vergangenen Freitag rutschte es unter das jüngste Korrekturtief bei 16,65 USD. Eine bedeutende nächste Unterstützung und mögliche Zielzone für die Korrektur lässt sich bei 16,22-16,34 USD ausmachen. Solange diese nicht signifikant unterschritten wird, bleibt das übergeordnete Chartbild klar positiv zu werten. Darunter müsste zunächst eine Ausdehnung des Rücksetzers in Richtung 15,93 USD und 15,56/15,64 USD eingeplant werden. Mit Blick auf die Oberseite befinden sich nächste Widerstände bei 16,65/16,69 USD und 16,81-17,04 USD. Ein Anstieg über die letztgenannte Zone würde einen erneuten Angriff auf die kritische Hürde bei derzeit 17,30-17,41 USD wahrscheinlich machen. Mit einem nachhaltigen Anstieg über 17,41 USD entstünde ein erstes Indiz für eine Fortsetzung des längerfristigen Aufwärtstrends. Bestätigt würde dieses Szenario mit Ausbrüchen über die Hochs bei 18,34 USD und 19,65 USD.