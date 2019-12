Nächste Unterstützungen:

13.055

12.927

12.877

Nächste Widerstände:

13.165-13.192

13.338/13.374

13.443

Auf Basis des Tagescharts (hier nicht abgebildet) formte der Index wie bereits am Freitag einen Inside Day. Die Kursbewegungen der vergangenen beiden Handelstage spielten sich somit innerhalb der Spanne vom Donnerstag ab. Die Entscheidung darüber, ob ein Ausbruch über die kurzfristig kritische Hürde bei aktuell 13.165-13.192 Punkten gelingt oder ob die nächste relevante Unterstützung bei 13.055 Punkten unterboten wird, wurde vertagt. Ein dynamischer Anstieg über 13.192 Punkte würde das kurzfristig noch bearishe Bild auf neutral drehen und weitere Kursavancen in Richtung 13.338/13.374 Punkte ermöglichen. Darüber (Tagesschlusskursbasis) würde die Fortsetzung des mittelfristigen Aufwärtstrends mit nächsten Zielen bei 13.443 Punkten und 13.597 Punkten (Rekordhoch) indiziert. Unterhalb von 13.055 Punkten müsste hingegen eine Fortsetzung des kurzfristigen Abwärtstrends vom Jahreshoch bei 13.374 Punkten favorisiert werden. Bestätigt würde dieses bearishe Szenario unterhalb des Tiefs bei 12.927 Punkten. Mit einer Ausdehnung der Abwärtskorrektur in Richtung 12.877 Punkte und anschließend 12.795-12.819 Punkte wäre in diesem Fall zu rechnen.