Die Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) hatte ausgehend vom im vergangenen Dezember bei 20,99 EUR markierten Mehrjahrestief einen Aufwärtstrend etabliert, der weiterhin intakt ist. Nach dem Erreichen eines Jahreshochs bei 48,31 EUR im August ging der Wert in den Korrekturmodus über. Vom jüngsten Korrekturtief bei 36,50 EUR strebt die Notierung seit einigen Wochen wieder nordwärts und konnte dabei die steigende 200-Tage-Linie überwinden. Seit einigen Tagen korrigiert die Aktie diesen Aufwärtsimpuls bei geringem Handelsvolumen. Dabei nähert sie sich nun der kurzfristig bedeutenden Unterstützungszone bei 39,47-40,19 EUR an. Solange dieses Supportcluster nicht per Tagesschluss unterboten wird, bleibt der mehrwöchige Aufwärtstrend ungefährdet. Potenzielle Ziele auf der Oberseite lauten 42,88/43,19 EUR und 45,00/45,13 EUR. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone entstünde ein prozyklisches Signal für eine Fortsetzung des vor einem Jahr gestarteten Aufwärtstrends mit nächsten Zielen bei 47,35 EUR und 48,31 EUR. Ein nachhaltiger Rutsch unter 39,47 EUR und 39,05 EUR würde das bullishe Szenario negieren und für eine weitere Abwärtswelle in Richtung 36,50 EUR und eventuell 34,81 EUR sprechen. Unterhalb der letztgenannten Marke käme es schließlich zu einer Eintrübung auch des übergeordneten Chartbildes.