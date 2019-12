Am deutschen Aktienmarkt ging es am Dienstag mehrheitlich abwärts. Von den im frühen Handel notierten Tagestiefs konnten sich die Indizes jedoch deutlich absetzen. Belastend wirkte die Zurückhaltung der Marktteilnehmer im Vorfeld wichtiger Termine im Wochenverlauf. Zur Kurserholung trugen anschließend Pressemeldungen bei, wonach die für den 15. Dezember drohenden US-Strafzölle auf chinesische Importe verschoben werden könnten. Der DAX schloss 0,26 Prozent schwächer bei 13.071 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 0,37 und 0,82 Prozent. In den drei Indizes gab es 36 Gewinner und 63 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 63 Prozent. Im DAX wechselten 80,1 Millionen Aktien (Vortag: 50,3) im Wert von 3,75 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,06) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Technologie, Pharma & Healthcare und Versorger. Am schwächsten präsentierten sich Telekommunikationswerte, Banken und Medientitel. FMC, Vonovia und Fresenius SE konnten nachrichtenlos an der DAX-Spitze zwischen 0,48 und 1,44 Prozent zulegen. Wirecard sackte als Schlusslicht im Index um 4,55 Prozent ab und markierte bei hohem Volumen ein 9-Monats-Tief. Hier lastete die Nachricht auf den Kursen, dass ein Hedgefonds eine Short-Position auf die Aktie aufgebaut hat.

An der Wall Street endete der Dow Jones Industrial 0,09 Prozent tiefer bei 27.882 Punkten. Der Nasdaq 100 verlor 0,10 Prozent auf 8.354 Zähler. Kursgewinner und Verlierer hielten sich an der NYSE die Waage. Das Abwärtsvolumen lag bei 52 Prozent. Es gab 98 neue 52-Wochen-Hochs und 21 Tiefs. Gesucht waren Werte aus den Sektoren Healthcare und Energie. Am schwächsten tendierten Immobilienwerte und Rohstofftitel.

Am Devisenmarkt notierte der Dollar-Index gegen Ende des New Yorker Handels 0,20 Prozent tiefer bei 97,44 Punkten. Der Euro konnte beflügelt von einem stärker als erwarteten Anstieg im ZEW-Index gegenüber allen anderen Hauptwährungen mit Ausnahme des Franken aufwerten. EUR/USD stieg um 0,29 Prozent auf 1,1096 USD. Schwach tendierten der Yen sowie der Austral-Dollar.

Der S&P GSCI Rohstoffindex notierte 0,37 Prozent fester bei 423,20 Punkten. Brent-Öl gab um 0,19 Prozent auf 64,13 USD nach. Comex-Kupfer stieg um 0,20 Prozent auf 2,76 USD. Gold legte um 0,28 Prozent auf 1.469 USD (1.320 EUR) zu. Silber, Platin und Palladium verteuerten sich zwischen 0,47 und 2,86 Prozent. Für Palladium (März-Future) bedeutete dies ein neues Rekordhoch bei 1.869 USD. Hier wirken derzeit Stromversorgungsprobleme im wichtigsten Produzentenland Südafrika kurstreibend.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite um zwei Basispunkte auf minus 0,30 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen kletterte um einen Basispunkt auf minus 0,30 Prozent. Der Euro-Bund-Future gab um 0,09 Prozent auf 172,19 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes zog um zwei Basispunkte auf 1,85 Prozent an.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei nur geringen Ausschlägen uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index pendelte um die Nulllinie.

Heute steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed im Fokus. Eine Änderung der Geldpolitik wird von Marktbeobachtern nicht erwartet. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Aurubis und Metro. Bei Thyssenkrupp findet in London ein Kapitalmarkttag statt. Daneben richtet sich der Blick auf den Börsengang des nun weltgrößten börsennotierten Unternehmens Saudi Arabian Oil (Aramco) in Saudi-Arabien.