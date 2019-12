Der DAX rutschte gestern in der ersten Handelsstunde unter den kritischen Support bei 13.055 Punkten und signalisierte damit die Fortsetzung des korrektiven Abwärtstrends vom Jahreshoch. Bis auf ein 6-Wochen-Tief bei 12.887 Punkten sackte die Notierung ab, bevor im Verlauf des Nachmittags Kaufinteresse in den Markt kam. Die nachfolgende Erholungsrally beförderte die Notierung bis auf in der letzten Handelsstunde erreichte 13.092 Punkte.