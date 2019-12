Die Aktie des Kupferproduzenten Aurubis (WKN: 676650) hatte nach mehrjähriger Hausse im Januar vergangenen Jahres ein Rekordhoch bei 86,80 EUR markiert. Anschließend komplettierte der Wert eine langfristige Kopf-Schulter-Umkehrformation und etablierte einen Abwärtstrend. Dieser brachte den Kurs zurück bis auf ein im August erreichtes 8-Jahres-Tief bei 34,97 EUR. Die damit verbundene geringfügige Verletzung der zyklischen Tiefs aus den Jahren 2014 und 2016 erwies sich jedoch als nicht nachhaltig. Nach einer ersten Erholungswelle prallte der Wert an der 200-Tage-Linie ab. Im zweiten Anlauf gelang jedoch ein Anstieg über diese wichtige Durchschnittslinie. Ausgehend vom im November notierten 8-Monats-Hoch, erfolgte ein Rücksetzer an die nun als Support fungierende Linie. Nach mehrtägiger Stabilisierung sprang die Aktie gestern in Reaktion auf die Veröffentlichung von Geschäftszahlen und begleitet von extrem hohem Handelsvolumen nach oben. Das mittelfristige Chartbild stellt sich mit Blick auf eine mögliche längerfristige Bodenbildung konstruktiv dar. Als Bestätigung müsste jedoch zunächst die nächste Widerstandszone bei 51,14 EUR nachhaltig überwunden werden. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 55,80 EUR und 61,82 EUR. Auf der Unterseite ist die Supportzone bei 42,63-44,51 EUR als kritisch anzusehen. Darunter müssten erneute Abgaben in Richtung 39,14 EUR und 34,97 EUR eingeplant werden.