Die Microsoft-Aktie (WKN: 870747) bewegt sich in allen relevanten Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Die im März 2009 bei 14,87 USD gestartete zyklische Hausse beförderte das Papier des Softwareriesen bis auf ein im gestrigen Handel nach dem Ausbruch aus einer mehrtägigen Konsolidierung verzeichnetes Rekordhoch bei 153,44 USD. Dabei wurde der übergeordnete Aufwärtstrend begleitet von ordentlichen Umsätzen bestätigt. Aus der Fibonacci-Analyse lassen sich potenzielle nächste Ziele bei 154,09/154,73 USD und 156,12 USD ausmachen. Darüber wäre eine unmittelbare Rallyausdehnung in Richtung 158,35 USD vorstellbar. Mit Blick auf die Unterseite bleibt der kurzfristige Aufwärtstrend ungefährdet, solange der Support bei 150,33-151,02 USD nicht unterschritten wird. Darunter müsste eine Abwärtskorrektur in Richtung 145,67-146,65 USD eingeplant werden. Erst unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer deutlicheren Eintrübung des Chartbildes mit möglichen Abwärtszielen bei 141,14-142,65 USD und 130,78-135,61 USD.