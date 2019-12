Die Apple-Aktie (WKN: 865985) weist ausgehend von einem im Jahr 2009 markierten zyklischen Tief bei 11,17 USD einen intakten Aufwärtstrend in allen relevanten Zeitebenen auf. Nach einer ausgeprägten Abwärtskorrektur bis auf ein Anfang des Jahres verzeichnetes 21-Monats-Tief bei 142,00 USD konnte das Papier des Technologieriesen im Oktober schließlich das ein Jahr zuvor markierte alte Rekordhoch bei 233,47 USD überwinden. Zuletzt gönnte sich der Wert eine über zwei Wochen andauernde Verschnaufpause. Vom Reaktionstief bei 256,29 USD aus kam in der vergangenen Woche wieder deutliches Kaufinteresse auf. Am Freitag gelang schließlich der dynamische Ausbruch über den Widerstand bei 268,25 USD auf eine neue Bestmarke. Die Bullen bleiben damit am Ruder. Im Rahmen des bestätigten Aufwärtstrends lassen sich potenzielle nächste Kursziele und Widerstände bei 271,50/272,82 USD, 274,77/275,64 USD und 280,21 USD ausmachen. Mittelfristig wäre ein Vorstoß in Richtung 290 USD vorstellbar. Mit Blick auf das kurzfristige Chartbild würde ein Rutsch unter die nächste Supportzone bei 265,89-268,25 USD per Tagesschluss ein erstes Warnsignal für eine ausgedehnte Konsolidierung oder Korrektur senden. Unterhalb des Tiefs bei 256,29 USD würde sich die Ausgangslage deutlicher eintrüben mit unmittelbaren Abwärtsrisiken in Richtung 237-240 USD.