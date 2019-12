Nächste Unterstützungen:

13.055

12.927

12.877

Nächste Widerstände:

13.165-13.195

13.338/13.374

13.443

Die komplette Handelsspanne des Tages verblieb innerhalb der Spanne des Vortages (Inside Day). Im charttechnischen Fokus steht heute die aktuelle Widerstandszone bei 13.165-13.195 Punkten. Darüber entstünde weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung zunächst 13.338/13.374 Punkte, wo sich das obere Band der Handelsspanne der vergangenen wenigen Wochen befindet. Ein Anstieg über 13.374 Punkte per Tagesschluss ist erforderlich, um ein Anschlusskaufsignal im Rahmen des weiterhin intakten mittelfristigen Aufwärtstrends mit nächsten Zielen bei 13.443 Punkten und 13.597 Punkten (Rekordhoch) zu erhalten. Um hingegen einen ersten Hinweis für eine Fortsetzung des kurzfristigen Abwärtstrends vom Jahreshoch bei 13.374 Punkten zu bekommen, bedürfte es nun einer Verletzung des Supports bei 13.055 Punkten. Bestätigt würde dieses Szenario unterhalb des Wochentiefs bei 12.927 Punkten. Mit einer Ausdehnung der Abwärtskorrektur in Richtung 12.877 Punkte und anschließend 12.795-12.819 Punkte wäre in diesem Fall zu rechnen.