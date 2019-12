Das Währungspaar EUR/GBP hatte nach der Ausbildung einer langfristigen inversen Kopf-Schulter-Formation oberhalb des zyklischen Tiefs bei 0,6936 GBP im Jahr 2015 einen Aufwärtstrend etabliert. Seit dem Oktober 2016 bewegt sich der Kurs in einer breiten Trading-Range. Diese wird nach oben durch ein im August verzeichnetes 10-Jahres-Hoch bei 0,9325 GBP begrenzt. Auf der Unterseite definierten Tiefs aus den Jahren 2016 und 2017 bei rund 0,83 GBP die untere Begrenzung der Stauzone. Mit dem im August gestarteten dynamischen Abschwung rutschte die Notierung bis zum Freitag auf ein Tief bei 0,8277 GBP und versucht sich aktuell wieder über der Marke von 0,83 GBP zu stabilisieren. Mit Blick auf die überverkaufte markttechnische Situation erscheint eine kurzfristige Erholungsbewegung in Richtung 0,8393 GBP oder 0,8472/0,8509 GBP möglich. Solange jedoch die letztgenannte Zone nicht überwunden wird, bleiben die Bären im Vorteil. Darüber müsste eine deutlichere Erholung bis 0,8605-0,8676 GBP oder 0,8787 GBP eingeplant werden. Ein nachhaltiger Rutsch unter 0,8250 GBP würde eine unmittelbare Fortsetzung des Kursabschwungs indizieren. Zugleich würde sich das ganz langfristige Chartbild signifikant eintrüben. Potenzielle nächste Ziele lauten dann 0,8117 GBP und 0,7994 GBP. Längerfristig würde ein Rutsch in Richtung 0,7493-0,7565 GBP in diesem Fall nicht überraschen.