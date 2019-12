Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) befindet sich in einem langfristigen Abwärtstrend. Dieser führte die Notierung vom Hoch im Juni 2017 bei 123,90 EUR bis auf ein im Juni dieses Jahres verzeichnetes 7-Jahres-Tief bei 52,02 EUR. Das Kursgeschehen oberhalb dieses Baisse-Tiefs kann als bedeutende Bodenbildung gewertet werden. Die im Oktober gestartete Aufwärtswelle führte zum Bruch zentraler Widerstände. Zuletzt erfolgte ein mehrwöchiger Pullback zurück an die als Unterstützung fungierende 50-Tage-Linie. Am Freitag übersprang die Aktie schließlich die korrektive Abwärtstrendlinie. Gelänge nun ein nachhaltiger Ausbruch über die nächste Ziel- und Widerstandszone bei 72,28-73,17 EUR, würde die übergeordnete Bodenbildung bestätigt und zugleich der mehrjährige Abwärtstrend gebrochen. Nächste potenzielle Ziele lauten im Erfolgsfall 75,86/76,52 EUR und 79,48/79,95 EUR. Kurzfristig kritisch für die Bullen wäre nun ein Rutsch unter die nächste Supportzone bei 69,22-70,14 EUR. Das mittelfristige Chartbild würde sich erst unterhalb der Unterstützung bei 67,05-68,41 EUR eintrüben.