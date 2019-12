Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich am Dienstag südwärts. Händler verwiesen zur Begründung auf Gewinnmitnahmen. Der DAX schloss 0,89 Prozent tiefer bei 13.288 Punkten. Der TecDAX büßte 0,84 Prozent ein und notierte bei 3.061 Punkten. Gegen den Trend endete der MDAX 0,15 Prozent fester bei 28.298 Zählern und markierte damit erneut ein Rekordhoch. In den drei genannten Indizes gab es 37 Gewinner und 59 Verlierer. Das Abwärtsvolumen dominierte mit 60 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 79,3 Millionen Aktien (Vortag: 71,2) im Wert von 3,98 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,32). Mit Blick auf die Sektorenindizes konnten lediglich Versorger, Versicherungen und Banken zulegen. Am schwächsten tendierten Softwaretitel, Pharma & Healthcare und Chemie. E.ON verbesserte sich als stärkster DAX-Wert ohne Nachrichten um 1,47 Prozent. Munich Re und RWE stiegen dahinter um 0,79 und 0,68 Prozent. SAP zeigte als Schlusslicht im Leitindex belastet von einer negativen Analysteneinschätzung ein Minus von 3,33 Prozent. Wirecard, BASF und Covestro verloren zwischen 2,30 und 2,64 Prozent und zählten damit ebenfalls zu den schwächsten Werten.

An der Wall Street wurden die Indizes von besser als erwarteten US-Konjunkturdaten gestützt. Der Dow stieg zur Schlussglocke um 0,11 Prozent auf 28.267 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte 0,06 Prozent fester bei 8.576 Zählern. 61 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Aufwärtsvolumen lag bei 58 Prozent. 179 neuen 52-Wochen-Hochs standen 13 neue Tiefs gegenüber. Stärkste Sektoren waren zyklische Konsumwerte und Finanzwerte. Trotz sehr positiver Daten zu den Baubeginnen und Baugenehmigungen standen Immobilienwerte mit Abstand am deutlichsten unter Druck.

Am Devisenmarkt notierte der Dollar-Index gegen Ende des New Yorker Handels 0,06 Prozent höher bei 97,20 Punkten. EUR/USD handelte 0,03 Prozent fester bei 1,1147 USD. Das Pfund Sterling stand mit einem deutlichen Kursrutsch im Fokus der Devisenhändler. Die Inselwährung litt darunter, dass Wahlsieger Boris Johnson, Medienberichten zufolge, eine Verlängerung der Übergangsphase nach dem Brexit mittels eines Gesetzes ausschließen möchte. EUR/GBP haussierte um 1,68 Prozent auf 0,8994 GBP. Gesucht war der Franken als sicherer Hafen.

Der S&P GSCI Rohstoffindex legte um 0,63 Prozent auf 433,80 Punkte zu. Brent-Öl verteuerte sich um 0,77 Prozent auf 65,84 USD. Comex-Kupfer notierte 0,09 Prozent tiefer bei 2,81 USD. Gold handelte nahezu unverändert bei 1.481 USD. Silber, Platin und Palladium verbuchten Abschläge zwischen 0,18 und 1,85 Prozent.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite um einen Basispunkt auf minus 0,30 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen gab um einen Basispunkt auf minus 0,29 Prozent nach. Der Euro-Bund-Future schloss nach einem impulslosen Handel 0,13 Prozent fester bei 172,15 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes verharrte bei 1,89 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index gab um 0,16 Prozent auf 170,19 Punkte nach.

Heute richtet sich der Blick der Anleger vor allem auf den ifo-Geschäftsklimaindex für den Dezember. Experten erwarten im Schnitt einen Anstieg von zuvor 95,0 auf 95,5 Punkte und damit eine weitere Stabilisierung.