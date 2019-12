Nächste Unterstützungen:

13.256

13.219-13.228

13.166-13.199

Nächste Widerstände:

13.343

13.423-13.461

13.507/13.511

Die technische Ausgangslage für den heutigen Handel ist neutral. Die Notierung konsolidiert den mittelfristigen Aufwärtstrend unterhalb des am Montag erreichten Jahreshochs bei 13.426 Punkten. Rutscht der Index unter den aktuellen Support bei 13.256 Punkten, würde eine deutlichere Abwärtskorrektur indiziert. Potenzielle nächste Ziele und Unterstützungen lassen sich in diesem Fall bei 13.219-13.228 Punkten und 13.166-13.199 Punkten ausmachen. Die Verletzung des Supports bei 13.105 Punkten per Stundenschluss würde das kurzfristige technische Bild weiter eintrüben und fortgesetzte Abgaben in Richtung 12.887 Punkte wahrscheinlich machen. Auf der Oberseite trifft der DAX heute bei 13.343 Punkten auf potenziellen Widerstand. Darüber würde ein erneuter Vorstoß in Richtung Jahreshoch möglich. Zur Generierung eines prozyklischen Anschlusskaufsignals bedarf es eines nachhaltigen Ausbruches über die Hürde bei 13.423-13.461 Punkten. Potenzielle nächste Ziele und Widerstände lauten dann 13.507/13.511 Punkte und 13.597 Punkte (Rekordhoch aus dem Januar 2018).