Die Symrise-Aktie (WKN: SYM999) weist einen intakten Aufwärtstrend auf. Der Wert hatte im Juni eine Korrekturphase gestartet, die die Notierung in den Bereich der steigenden 200-Tage-Linie zurückführte. Im gestrigen Handel gelang schließlich der Ausbruch auf ein neues Rekordhoch. Im Rahmen des damit bestätigten Aufwärtstrends lassen sich potenzielle nächste Projektionsziele bei 91,24 EUR, 92,80 EUR, 93,99 EUR, 95,13 EUR und 96,53/97,54 EUR ausmachen. Sollte sich der Ausbruch über die Marke von 90,24 EUR hingegen in den kommenden Tagen als nicht nachhaltig herausstellen und der Support bei 88,24 EUR per Tagesschluss verletzt werden, entstünde ein Warnsignal für die Bullen. Bearishe Signale ergäben sich erst unterhalb der Unterstützungen bei 84,44-84,94 EUR und 83,00 EUR.