Am deutschen Aktienmarkt setzte sich die Verschnaufpause zur Wochenmitte trotz eines stärker als erwarteten Anstiegs im ifo-Geschäftsklima mit weiteren Abgaben fort. Der DAX schloss 0,49 Prozent tiefer bei 13.222 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 0,37 und 0,93 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 34 Gewinner und 65 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 69 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 71,0 Millionen Aktien (Vortag: 79,3) im Wert von 3,37 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,35). Stärkste Sektoren waren Einzelhandel, Konsum und Banken. Am schwächsten tendierten Transportwerte, Versorger und Industrietitel. Wirecard belegte mit einem Plus von 1,28 Prozent nachrichtenlos die DAX-Spitze. Bayer und adidas stiegen dahinter um 1,11 und 0,95 Prozent. Belastet von enttäuschenden Umsatzzahlen des Konkurrenten Michelin hielt Continental mit einem Abschlag von 1,85 Prozent die rote Laterne im Leitindex. Daimler und Infineon verzeichneten Verluste von 1,44 und 1,35 Prozent. Unter dem Eindruck einer gesenkten Gewinnprognose des US-Logistikriesen Fedex gehörte die Aktie der Deutschen Post mit einem Minus von 1,19 Prozent ebenfalls zu den größeren Verlierern.

An der Wall Street gab der Dow Jones Industrial um 0,09 Prozent auf 28.239 Punkte nach. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 schloss 0,05 Prozent fester bei 8.561 Zählern. 60 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 59 Prozent. 170 neuen 52-Wochen-Hochs standen lediglich acht neue Tiefs gegenüber. Bei der Sektorenperformance hatten Immobilienwerte, Kommunikationsdienstleister und Versorger als defensive Branchen die Nase vorn. Am schwächsten präsentierten sich Finanzwerte und Industrietitel.

Am Devisenmarkt profitierte der US-Dollar von steigenden Anleiherenditen. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,24 Prozent fester bei 96,96 Punkten. EUR/USD scheiterte am Widerstand der fallenden 200-Tage-Linie und gab um 0,34 Prozent auf 1,1112 USD nach.

Der S&P GSCI Rohstoffindex notierte 0,63 Prozent fester bei 433,80 Punkten. Brent-Öl verteuerte sich um 1,16 Prozent auf 66,10 USD. Der Preis für US-Erdgas fiel um 0,94 Prozent auf 2,32 USD. Comex-Kupfer handelte wenig verändert bei 2,81 USD. Gold verharrte bei 1.481 USD (1.328 EUR). Silber, Platin und Palladium verloren zwischen 0,16 und 2,29 Prozent.

Am Rentenmarkt sank die gegen Mittag festgestellte Umlaufrendite um einen Basispunkt auf minus 0,31 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg bis zum Abend um drei Basispunkte auf minus 0,26 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,33 Prozent tiefer bei 171,58 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes zog um drei Basispunkte auf ein Monatshoch bei 1,92 Prozent an.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index gab um 0,34 Prozent auf 169,82 Punkte nach. Gegen den Trend konnte der neuseeländische NZX 50 zulegen. Die Bank of Japan ließ wie allgemein erwartet ihre Geldpolitik unverändert.

Heute steht von der Makroseite der Philadelphia-Fed-Index für den Dezember im Fokus. Experten erwarten im Schnitt einen Rückgang von zuvor 10,4 auf 8,0 Punkte. Daneben könnten die Zinsentscheidungen der Bank of England, Sveriges Riksbank und Norges Bank für Impulse sorgen. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen von Hornbach Holding. Nach US-Börsenschluss legt der adidas-Konkurrent Nike sein Zahlenwerk für das zweite Geschäftsquartal vor.