Der deutsche Aktienmarkt bot am Donnerstag ein gemischtes Bild. Veröffentlichte Konjunkturdaten aus den USA sowie das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump wirkten sich nicht auf das Kursgeschehen aus. Der DAX schloss 0,07 Prozent tiefer bei 13.212 Punkten. MDAX und TecDAX verzeichneten hingegen Zugewinne von 0,43 und 0,45 Prozent. In den drei Indizes gab es 57 Gewinner und 39 Verlierer. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich die Waage. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 84,0 Millionen Aktien (Vortag: 71,0) im Wert von 4,00 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,38). Mit Blick auf die Sektoren waren Einzelhandelswerte, Banken und Technologietitel am stärksten gesucht. Schwach präsentierten sich vor allem Bauwerte, Automobiltitel und Versicherungen. RWE belegte mit einem Plus von 1,71 Prozent ohne Nachrichten die DAX-Spitze. Deutsche Bank und Beiersdorf gewannen dahinter 1,43 und 1,25 Prozent hinzu. HeidelbergCement büßte als Schlusslicht 2,50 Prozent ein. Continental und Volkswagen verloren 1,66 und 1,43 Prozent.

An der Wall Street markierten die wichtigen Indizes allesamt neue Rekordhochs. Der Dow Jones Industrial endete 0,48 Prozent fester bei 28.377 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,44 Prozent nach oben auf 3.205 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte um 0,70 Prozent auf 8.641 Zähler. 58 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Aufschläge. Das Aufwärtsvolumen lag bei 61 Prozent. Es gab 171 neue 52-Wochen-Hochs und 15 neue Tiefs. Lediglich Energiewerte und Finanztitel mussten auf Sektorenebene marginale Verluste hinnehmen. Am deutlichsten aufwärts tendierten Immobilienwerte und Kommunikationsdienstleister.

Am Devisenmarkt notierte der Dollar-Index gegen Ende des US-Handels nahezu unverändert bei 97,37 Punkten. EUR/USD stieg um 0,10 Prozent auf 1,1123 USD. Stark gesucht war der Austral-Dollar. Das Pfund Sterling wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. Die Bank of England hatte wie allgemein erwartet entschieden, ihren Leitzins unverändert bei 0,75 Prozent zu belassen. Die schwedische Riksbank beendete – ebenfalls wie erwartet – nach nahezu fünf Jahren ihre Negativzinspolitik und hob den Leitzins auf null Prozent an. Hier kam es zu keinen Kursausschlägen bei der Schwedenkrone.

Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise notierte 0,43 Prozent fester auf einem 3-Monats-Hoch bei 434,96 Punkten. Brent-Öl verteuerte sich um 0,48 Prozent auf 66,49 USD. Der Preis für US-Erdgas handelte nach den Lagerbestandsdaten 0,13 Prozent höher bei 2,29 USD. Comex-Kupfer stieg um 0,39 Prozent auf 2,82 USD. Gold befestigte sich um 0,31 Prozent auf 1.483 USD (1.330 EUR).

Am Rentenmarkt sprang die Umlaufrendite um sechs Basispunkte auf minus 0,25 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen endete zwei Basispunkte fester, auf einem 6-Monats-Hoch bei minus 0,24 Prozent. Der Euro-Bund-Future gab um 0,15 Prozent auf 171,33 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes verharrte bei 1,92 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index gab um 0,15 auf 169,94 Punkte nach.

Heute stehen die US-Daten zum Bruttoinlandsprodukt sowie zu den persönlichen Ausgaben und Einkommen im Fokus. An der Terminbörse Eurex findet der große Verfall statt, so dass mit erhöhter Volatilität zu rechnen ist.