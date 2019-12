Die adidas-Aktie (WKN: A1EWWW) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Nach dem Markieren eines Rekordhochs Anfang August bei 296,75 EUR ging sie in den Korrekturmodus über. Noch im August verzeichnete sie das bisherige Korrekturtief bei 253,20 EUR und strebte seither wieder nordwärts. Diese mittelfristige Aufwärtsbewegung wurde in den vergangenen Wochen unterhalb des Erholungshochs bei 289,05 EUR von einer Seitwärtsbewegung unterbrochen. In der vergangenen Woche gelang schließlich der Ausbruch über die zuvor deckelnde Abwärtstrendlinie auf ein 4-Monats-Hoch. Nächste Ziel- und Widerstandsbereiche lauten 292,90 EUR und 296,75-300,00 EUR. Es bedarf eines nachhaltigen Ausbruches über die letztgenannte Zone, um ein prozyklisches Anschlusskaufsignal im übergeordneten Zeitfenster zu erhalten. Im Erfolgsfall ergäbe sich mittelfristig Potenzial in Richtung 307,82/308,60 EUR, 313,39 EUR und eventuell 322,16/323,66 EUR. Unterstützt ist der Wert derzeit bei 286,40 EUR und 283,67-284,84 EUR. Ein Tagesschluss unter 283,67 EUR würde das jüngste Ausbruchssignal negieren und für einen deutlicheren Rücksetzer in Richtung 277/278 EUR oder 274 EUR sprechen. Unmittelbar bearish würde es erst unterhalb der bedeutenden Supportzone bei 264,15-270,00 EUR.