Der DAX konnte am Freitag seine Chance auf eine Fortsetzung der Erholung vom Vortagestief bei 13.140 Punkten nutzen und strebte vom frühen Handel an nordwärts. Unterhalb eines am Vormittag verzeichneten Tageshochs bei 13.324 Punkten ging der Index in den Konsolidierungsmodus über. Mit 13.319 Punkten schloss er nur knapp unterhalb dieses Hochs.