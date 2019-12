Der Goldpreis hatte Ende 2015 nach mehrjähriger Baisse ein Tief bei 1.046 USD markiert. Der nachfolgende dynamische Kursaufschwung beförderte das Edelmetall bis zum Juli 2016 auf 1.375 USD. Das anschließende Kursgeschehen bildete eine Trading-Range unterhalb dieses Hochs und oberhalb eines Korrekturtiefs bei 1.123 USD. Im Juni dieses Jahres gelang schließlich der Ausbruch auf der Oberseite und der Kurs schwang sich bis auf ein im September gesehenes 6-Jahres-Hoch bei 1.557 USD empor. Damit wurden mittel- bis langfristig bedeutende Kursziele bereits abgearbeitet und ein wichtiger Widerstandsbereich erreicht. Seither befand sich die Notierung im Korrekturmodus, konnte sich jedoch bereits im Bereich des 38,2%-Fibonacci-Retracements des im Mai gestarteten Aufwärtsimpulses bei 1.446 USD fangen. In den vergangenen Tagen übernahmen die Gold-Bullen wieder das Ruder. Der Kurs konnte die wichtige Hürde in Gestalt der korrektiven Abwärtstrendlinie vom Mehrjahreshoch nach mehrwöchiger Seitwärtskonsolidierung dynamisch überwinden. Bis zum heutigen asiatischen Handel erreichte er ein 7-Wochen-Hoch bei 1.514 USD und somit das untere Band einer bis 1.520 USD reichenden Widerstandszone. Kurzfristig betrachtet würde eine mehrtägige Verschnaufpause nach der starken Rally nicht überraschen. Nächste Supports befinden sich bei 1.487-1.492 USD und 1.478-1.482 USD. Darunter würde das bullishe Signal negiert. Unmittelbar bearish würde es erst unterhalb der Marken 1.471 USD und 1.460 USD. Ein nachhaltiger Ausbruch über 1.520 USD würde nächste Ziele bei 1.531/1.536 USD und 1.557 USD in den Blick rücken. Darüber würde der langfristige Aufwärtstrend bestätigt. Mittelfristig erscheint im Erfolgsfall ein Vorstoß in Richtung der wichtigen Marke 1.587 USD vorstellbar.