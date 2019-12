Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Montag in vorweihnachtlicher Ruhe lustlos. Der DAX schloss 0,13 Prozent tiefer bei 13.301 Punkten. MDAX und TecDAX konnten Aufschläge von 0,36 und 0,22 Prozent verbuchen. In den drei genannten Indizes gab es 53 Gewinner und 47 Verlierer. Das Abwärtsvolumen dominierte mit 78 Prozent. Im DAX wechselten 56,2 Millionen Aktien (Vortag: 170,7) im Wert von 2,48 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 4,06) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Pharma & Healthcare, Bau und Einzelhandel. Am schwächsten tendierten Banken, Transport und Technologie. Die Bayer-Aktie belegte mit plus 2,93 Prozent die Spitze im Leitindex DAX und schwang sich damit auf ein 2-Jahres-Hoch hinauf. Beflügelt wirkte, dass der Konzern Unterstützung von der US-Regierung im Berufungsverfahren gegen einen Schuldspruch wegen möglicher Krebsrisiken von glyphosathaltigen Unkrautvernichtern erhält. Dahinter legten HeidelbergCement und Merck um 1,02 beziehungsweise 0,86 Prozent zu. Die rote Laterne hielt Deutsche Bank mit einem nachrichtenlosen Minus von 2,25 Prozent. Deutsche Post und Lufthansa verloren 1,36 und 1,28 Prozent.

An der Wall Street fand gestern normaler Handel statt. Für den Dow Jones Industrial ging es dabei um 0,37 Prozent nach oben auf ein neues Rekordhoch bei 28.621 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich um 0,90 Prozent auf eine neue Bestmarke bei 8.778 Punkten. 59 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Kursgewinne. Das Aufwärtsvolumen lag bei 69 Prozent. 175 neuen 52-Wochen-Hochs standen lediglich sieben neue Tiefs gegenüber. Mit Blick auf die Sektorenperformance notierten nur Healthcare und Energie hauchdünn im Minus. Am stärksten gesucht waren zyklische Komsumwerte (Consumer Discretionary) und Kommunikationsdienstleister.

Am Devisenmarkt notierte der Dollar-Index gegen Ende des New Yorker Handels 0,12 Prozent tiefer bei 97,51 Punkten. EUR/USD stieg um 0,08 Prozent auf 1,1100 USD.

Der S&P GSCI Rohstoffindex kletterte um 0,83 Prozent auf 439,62 Punkte. Brent-Öl verteuerte sich um 0,97 Prozent auf ein 3-Monats-Hoch bei 67,85 USD. Der Preis für US-Erdgas sprang um 3,93 Prozent auf 2,27 USD. Comex-Kupfer notierte 0,85 Prozent fester bei 2,85 USD. Gold legte um 0,76 Prozent auf ein Monatshoch bei 1.516 USD (1.362 EUR) zu. Silber, Platin und Palladium haussierten zwischen 0,77 und 1,44 Prozent.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite am Montag um drei Basispunkte auf minus 0,28 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen endete unverändert bei minus 0,25 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss mit einem Abschlag von 0,06 Prozent bei 171,47 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes verharrte im gestrigen Handel bei 1,90 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten heute früh nach positiv aufgenommenen chinesischen Konjunkturdaten ganz überwiegend freundlich. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 0,48 Prozent auf 171,04 Punkte. Gegen den Trend notierte der Nikkei 225 mit moderaten Abschlägen nach schwächer als erwarteten japanischen Einzelhandelsumsätzen.

Heute stehen keine marktbewegenden Makrodaten auf der Agenda. Die Ölpreise könnten Impulse von den wöchentlichen Lagerbestandsdaten in den USA erhalten. Der im MDAX notierte Qiagen-Konzern hatte am Mittwoch seinen eigenen Verkauf abgeblasen, da die Vorstöße der Kaufinteressenten nicht überzeugend gewesen seien. Die auch an der Nasdaq gehandelte Aktie brach daraufhin im gestrigen US-Handel um rund 21 Prozent ein.