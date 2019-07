Der Silberpreis hatte im Jahr 2011 nach mehrjähriger Hausse ein Allzeithoch bei 49,83 USD markiert. Dort startete ein zyklischer Bärenmarkt, der die Notierung bis auf ein im Dezember 2015 erreichtes 6-Jahres-Tief bei 13,61 USD abrutschen ließ. Es folgte eine dynamische mehrmonatige Rally bis auf ein Hoch bei 21,13 USD. Seit diesem im Juli 2016 markierten Hoch dominierten übergeordnet wieder die Bären das Kursgeschehen. Nach der Komplettierung eines mehrmonatigen Doppelbodens im vergangenen Dezember stieg der Kurs bis an die langfristige Abwärtstrendlinie. Dort scheiterte er jedoch zunächst und ging vom Rallyhoch bei 16,22 USD in den Korrekturmodus über. Ausgehend vom Mai-Tief bei 14,30 USD, starteten die Bullen eine erneute Attacke und trieben die Notierung wieder über die 200-Tage-Linie bis an die langfristige Abwärtstrendlinie. Nach einem mehrwöchigen Pullback an die nun als Unterstützung fungierende 200-Tage-Linie begann Anfang der vergangenen Woche ein dynamischer Kursschub, der den Kurs schließlich über die erwähnte Abwärtstrendlinie beförderte. Der gestrige kräftige Anstieg auf ein 5-Monats-Hoch bestätigte diesen Ausbruch und liefert einen wichtigen Hinweis in Richtung einer langfristigen Bodenbildung. Mit Blick auf den in Rufweite befindlichen Widerstand bei 16,22 USD und die überkaufte markttechnische Situation würde eine kurzfristige Verschnaufpause nun nicht überraschen. Mögliche Rücksetzer stellen jedoch potenzielle Einstiegsgelegenheiten auf der Long-Seite dar, solange die Supportzone bei 15,34-15,64 USD nicht nachhaltig unterboten wird. Das mittelfristige Chartbild würde sich erst unterhalb des Unterstützungsclusters bei 14,90-15,10 USD eintrüben. Ein nachhaltiger Break über 16,22 USD würde potenzielle nächste Widerstände und Ziele bei 16,50-16,74 USD und 17,32-17,40 USD in den Fokus rücken.