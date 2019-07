Nächste Unterstützungen:

12.269-12.346

12.212

12.173

Nächste Widerstände:

12.379-12.420

12.493

12.600/12.616

Der DAX konnte im gestrigen Handel seinen kurzfristigen Aufwärtstrend bis auf ein am Nachmittag erreichtes 3-Wochen-Hoch bei 12.600 Punkten fortsetzen. Dort kam deutlicher Verkaufsdruck in den Markt. Der Index sackte dynamisch bis auf ein 3-Tages-Tief bei 12.299 Punkten ab. An der dort befindlichen Unterstützungszone zeigte er schließlich im späten Geschäft einen Stabilisierungsversuch.

Die im Tageschart entstandene Kerze (Engulfing) ist klar bearish zu werten. Die kurzfristig kritische Unterstützungszone oberhalb von 12.346 Punkten konnte jedoch auf Tagesschlusskursbasis (12.362) verteidigt werden. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild ist die Wahrscheinlichkeit für die Ausbildung einer seitwärts gerichteten Schiebezone unterhalb des Jahreshochs bei 12.656 Punkten gestiegen. Ein Rutsch unter die aktuelle Unterstützungszone bei heute 12.269-12.346 Punkten würde für weitere Abgaben in Richtung zunächst 12.212 Punkte und anschließend 12.173 Punkte sprechen. Darunter würde schließlich das Szenario einer mittelfristigen Abwärtskorrektur wieder in den Vordergrund rücken mit möglichen Zielen bei 11.988/12.016 Punkten und 11.621 Punkten. Nächste Widerstände lauten heute 12.379-12.420 Punkte und 12.493 Punkte. Ein Stundenschluss über der letztgenannten Marke würde das ganz kurzfristige Chartbild leicht aufhellen und die Hürden bei 12.600/12.616 Punkten und 12.656 Punkten wieder als mögliche Ziele aktivieren.