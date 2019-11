Die Facebook-Aktie (WKN: A1JWVX) hatte im Rahmen des mehrjährigen Aufwärtstrends im Juli vergangenen Jahres ein Rekordhoch bei 218,62 USD markiert. Dort startete eine kräftige Abwärtskorrektur, die die Notierung bis auf im Dezember gesehene 123,02 USD absacken ließ. Ausgehend von der dort befindlichen Unterstützungszone, konnte das Papier eine dynamische Erholungsrally initiieren und dabei die 200-Tage-Linie nachhaltig zurückerobern. Diese Rally wurde nach dem Erreichen eines Jahreshochs bei 208,66 USD korrigiert. Nach dem erfolgreichen Test der mittlerweile wieder steigenden 200-Tage-Linie Anfang Oktober bewegt sich die Notierung erneut aufwärts. Im gestrigen Handel übersprang der Wert nach der Präsentation der Quartalszahlen die wichtige Widerstandszone bei 190,88-195,07 USD und testete in der Spitze bereits die nächste Hürde bei 198,00/198,48 USD. Nach Gewinnmitnahmen schloss der Anteilsschein jedoch bei 191,65 USD und bestätigte damit den Ausbruch nicht per Tagesschluss. Die Aussichten dafür, dass dies in den kommenden Tagen noch gelingt, sind günstig, solange die Supportzone bei aktuell 180,29-185,98 USD nicht unterboten wird. Gelänge nachfolgend ein nachhaltiger Anstieg über 198,48 USD, ergäbe sich mittelfristig Anschlusspotenzial in Richtung 208,66 USD und 212,86-222,25 USD. Unter 180,29 USD wären hingegen fortgesetzte Abgaben bis 173,09 USD und eventuell 159-161 USD einzuplanen.