Marktüberblick

Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Donnerstag die negativen Vorzeichen. Belastend wirkten schwache Konjunkturdaten aus China sowie die Meldung, dass China Zweifel darüber hegt, ob mit den USA ein langfristiges Handelsabkommen erzielt werden kann, solange US-Präsident Donald Trump an der Macht ist. Der DAX schloss 0,33 Prozent tiefer bei 12.867 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Verluste von 0,54 und 0,53 Prozent. In den drei Indizes gab es 38 Gewinner und 60 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 61 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 100,7 Millionen Aktien (Vortag: 100,4) im Wert von 4,23 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,63). Stärkste Sektoren waren Pharma & Healthcare, Versorger und Medien. Am schwächsten tendierten Einzelhandelswerte, Technologietitel und Banken. Bayer haussierte an der DAX-Spitze um 3,41 Prozent. E.ON und Beiersdorf konnten um 1,43 respektive 1,38 Prozent zulegen. Infineon gab als schwächster Wert im Leitindex um 2,64 Prozent nach. Deutsche Bank und Volkswagen verloren 2,24 und 2,22 Prozent. Im MDAX verbesserte sich die Rational-Aktie nach Geschäftszahlen um 5,24 Prozent, während die Anleger die Zalando-Aktie nach Zahlen mit einem Minus von 6,87 Prozent abstraften.

An der Wall Street fiel der Dow Jones Industrial um 0,51 Prozent auf 27.046 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 zeigte Stärke und schloss unverändert bei 8.084 Zählern. 60 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Kursverluste. Das Abwärtsvolumen betrug 67 Prozent. 165 neuen 52-Wochen-Hochs standen 68 neue Tiefs gegenüber. Einzige Sektoren im Plus waren Versorger und Kommunikationsdienstleister. Am stärksten unter Druck standen Rohstofftitel und Industriewerte. Die Apple-Aktie konnte nach positiv aufgenommenen Quartalszahlen am Ende um 2,26 Prozent zulegen und stellte damit den stärksten Wert im Dow.

Am Devisenmarkt fiel der Dollar-Index bis zum Ende des New Yorker Handels um 0,08 Prozent auf ein Wochentief bei 97,17 Punkten. EUR/USD handelte nach besser als erwartet ausgefallenen Daten zum BIP in der Eurozone praktisch unverändert bei 1,1152 USD.

Der S&P GSCI Rohstoffindex verlor 1,02 Prozent auf 407,51 Punkte. Brent-Öl verbilligte sich belastet von schwachen chinesischen Konjunkturdaten um 1,21 Prozent auf 59,51 USD. Der Preis für US-Erdgas fiel nach den wöchentlichen Lagerbestandsdaten um 1,97 Prozent auf 2,64 USD. Comex-Kupfer büßte 1,77 Prozent auf 2,64 USD ein. Gold verteuerte sich um 1,25 Prozent auf ein Wochenhoch bei 1.515 USD (1.357 EUR). Silber gewann 1,33 Prozent hinzu auf 18,11 USD.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite um vier Basispunkte auf minus 0,40 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel um fünf Basispunkte auf minus 0,41 Prozent. Der Euro-Bund-Future stieg den dritten Tag in Folge um diesmal 0,31 Prozent auf 171,86 Punkte. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes sackte hingegen um neun Basispunkte auf 1,69 Prozent ab.

Die asiatischen Aktienmärkte orientierten sich heute früh überwiegend nordwärts. Der MSCI Asia Pacific Index kletterte um 0,28 Prozent auf 163,60 Punkte. Stützend wirkte ein besser als erwartet hereingekommener Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China.

Heute richtet sich der Fokus von der Makroseite auf die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten für den Oktober. Die Konsensschätzung lautet auf einen Anstieg der Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um 75.000 nach 136.000 im Vormonat, was einem 5-Monats-Tief entsprechen würde. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Novo Nordisk, Alibaba, Exxon Mobil und Chevron.