Der DAX zeigte gestern einen sehr erratischen Handel. Nach dem erfolglosen Ausbruchsversuch über den kurzfristig relevanten Widerstand bei 12.952 Punkten in der ersten Handelsstunde folgte ein unmittelbarer Kursrutsch an die kritische Supportzone bei 12.806-12.834 Punkten. Ausgehend vom Tagestief bei 12.795 Punkten, kam es anschließend zu einer deutlichen Erholung. Mit 12.867 Punkten verabschiedete sich der Index nahezu in der Mitte der Tagesspanne aus dem Handel.