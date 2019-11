Die im DAX gelistete Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (WKN: 578560) hatte nach dem Erreichen eines Rekordhochs bei 80,07 EUR im Jahr 2017 eine übergeordnete Trendumkehr in Gestalt einer bearishen Keilformation vollzogen. Der anschließende dreiwellige Abverkauf ließ das Papier bis auf Ende 2018 gesehene 38,28 EUR einbrechen. Ausgehend von diesem 4-Jahres-Tief, folgte eine dynamische Kurserholung bis auf im April markierte 52,82 EUR. Der daran anknüpfende mittelfristige Abwärtstrend wies eine nur geringe Dynamik auf. Seit dem am 9. Oktober bei 40,45 EUR verzeichneten Korrekturtief orientiert sich der Anteilsschein wieder schwungvoll nordwärts. Im Rahmen der zweiten Aufwärtswelle und nach der Vorlage positiv aufgenommener Quartalszahlen überwand er in der vergangenen Woche begleitet von hohem Handelsvolumen zunächst die mittelfristige Abwärtstrendlinie. Anschließend gelang mit dem Anstieg über 46,05 EUR auch der Bruch des Abwärtstrends. Schließlich konnte auch die knapp darüber verlaufende 200-Tage-Linie signifikant überwunden werden. Das technische Bias hat sich damit im mittelfristigen Zeitfenster deutlich aufgehellt. Potenzielle nächste Ziele lauten 49,48/50,15 EUR und 51,99/52,82 EUR. Darüber würde eine unmittelbare Ausdehnung bis an das längerfristige Projektionsziel bei 54,96 EUR möglich. Im Falle eines Rücksetzers sollte der Bereich 46,05/46,49 EUR als Unterstützung fungieren. Darunter würde eine deutlichere Korrektur in Richtung 45,27 EUR und eventuell 43,61-44,12 EUR nicht überraschen. Erst ein Rutsch unter die letztgenannte Zone trübt das technische Bild wieder signifikant ein und aktiviert mögliche Ziele bei 42,28 EUR und 40,45 EUR.