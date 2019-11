Nächste Unterstützungen:

12.925/12.938

12.897

12.795-12.838

Nächste Widerstände:

12.983-13.011

13.089-13.105

13.170/13.204

Der intakte mittelfristige Aufwärtstrend wurde mit dem Anstieg über das am Montag verzeichnete Verlaufshoch bei 12.983 Punkten bestätigt, auch wenn der Ausbruch noch nicht als nachhaltig eingestuft werden kann. Zur Generierung eines frischen Signals auf der Long-Seite bedarf es eines Ausbruches über die sich bis 13.011 Punkte erstreckende aktuelle Widerstandszone. Die nächste mittelfristig relevante Zielzone lautet 13.170/13.204 Punkte. Saisonalität und Sentiment liefern in diesem Zeitfenster Rückenwind. Mit Blick auf die kurzfristig überkaufte Lage erscheinen neue Long-Positionen jedoch ausschließlich in Kursschwäche hinein interessant. Mögliche Gewinnmitnahmeregionen oberhalb von 13.011 Punkten befinden sich bei 13.039/13.060 Punkten und 13.089-13.105 Punkten. Unterstützt ist der Index aktuell bei 12.925/12.938 Punkten und 12.897 Punkten. Darunter käme es zu einem kurzfristigen Warnsignal für die Bullen und es müsste mit einem ernsthaften Test der kritischen Supportzone bei aktuell 12.795-12.838 Punkten gerechnet werden.