Die Aktie des US-Technologiekonzerns NVIDIA (WKN: 918422) hatte ausgehend vom im Jahr 2013 markierten zyklischen Tief bei 11,15 USD eine rasante Rally bis auf ein im Oktober 2018 verzeichnetes Rekordhoch bei 292,76 USD vollzogen. Dort startete ein dynamischer Abverkauf, in dessen Verlauf sich der Anteilsschein des Grafikkarten-Spezialisten mehr als halbierte. Am 26. Dezember ging er vom erreichten 19-Monats-Tief bei 124,46 USD in den Erholungsmodus über. Einem im April gesehenen Rallyhoch bei 193,47 USD folgte eine deutliche Abwärtskorrektur bis auf ein Tief im Juni bei 132,60 USD. Die dort begonnene zweite Aufwärtswelle beförderte den Wert nachhaltig über die mittlerweile wieder steigende 200-Tage-Linie. Im gestrigen Handel löste er eine mehrtägige Konsolidierung bullish auf und stieg bei ordentlichem Handelsvolumen über das 50%-Retracement auf ein neues Jahreshoch. Im Rahmen des somit bestätigten Aufwärtstrends befindet sich eine nächste potenzielle Zielzone bei 222,00-228,47 USD. Dort würde der Beginn einer deutlicheren Verschnaufpause nicht überraschen. Darüber lassen sich mögliche Hürden bei 233/234 USD und 250-259 USD ausmachen. Die Bullen bleiben auch im kurzfristigen Zeitfenster am Ruder, solange der Support bei 197,81 USD nicht unterschritten wird. Darunter würde eine Abwärtskorrektur in Richtung 193,47 USD und 187,50 USD wahrscheinlich. Zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes käme es erst unterhalb der Unterstützungszone bei derzeit 165-169 USD.