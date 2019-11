Nächste Unterstützungen:

13.105/13.106

12.951-12.992

12.897

Nächste Widerstände:

13.170/13.204

13.301/13.310

13.370

Die Wahrscheinlichkeit für eine deutlichere Verschnaufpause im Dunstkreis der auch mittelfristig relevanten Hürde bei 13.170/13.204 Punkten ist mit Blick auf die kurzfristig überkaufte Markttechnik sowie das kurzfristig euphorische Sentiment erhöht. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten daher zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Ein nachhaltiger Break über 13.204 Punkte per Tagesschluss würde eine unmittelbare Fortsetzung der Rally mit nächsten Zielen bei 13.301/13.310 Punkten, 13.370 Punkten, 13.443 Punkten, 13.526 Punkten und 13.597 Punkten ermöglichen. Auf der Unterseite fungiert der Bereich 13.105/13.106 Punkte als nächster Support. Dessen signifikante Unterschreitung würde ein Warnsignal für einen Rücksetzer in Richtung 12.951-12.992 Punkte liefern. Solange sich der Index über dieser letztgenannten Zone halten kann, bleibt der kurzfristige Aufwärtstrend in seinem Bestand ungefährdet.